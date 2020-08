Week end nelle vigne, successo per l’iniziativa del Movimento turismo del vino Calabria

Successo per l’iniziativa Week end nelle vigne promosso dal Movimento turismo del vino Calabria. Dopo diverse settimane cresce il numero di aderenti alle tante iniziative sul territorio regionale proposte agli appassionati dalle 20 cantine protagoniste

Così una semplice passeggiata dei vigneti e delle cantine calabresi è diventata un evento di grande rilevanza, anche perché permette la degustazione di vini e prodotti tipici. In questo periodo diversi appassionati della vita all'aria aperte e del buon vino, stanno partecipando alle tante iniziative proposte in Calabria dalle 20 cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino nel corso dell'iniziativa Week end nelle vigne.

Il sodalizio presieduto da Pierluigi Aceti ha voluto rispondere alla richiesta dei wine lovers che auspicavano ad un ritorno nelle cantine per degustare vini e approfondire, attraverso l'enoturismo, la conoscenza del territorio.

Nelle cinque province calabresi Rocca Brettia a Donnici, Feudo dei Sanseverino a Saracena, Ferrocinto e Tenuta Celimarro a Castrovillari, Azienda Agricola Tibaldi Antonietta a Roggiano Gravina, Cantine Girolamo Basile a Belsito, Azienda Agricola Villa Santa Caterina a Montalto Uffugo, Antiche Vigne a Rogliano per la provincia di Cosenza; La Pizzuta del Principe di Strongoli e Capoano Vini di Cirò Marina in provincia di Crotone; la cantina Statti a Lamezia Terme, Agriturismo Fassi a Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Marchisa e Cantina Rombolà a Drapia, Cantine Artese a Zambrone in provincia di Vibo Valentia e per finire Maisano vini a Bianco, Barone G.R. Macrì a Gerace, Azienda Agricola Altomonte Terre Grecaniche a Palizzi, Azienda Agricola Tripodi e Terre della Costa Viola a Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria continuano a proporre aperitivi in vigna, pranzi e cene tra i filari, alla scoperta degli areali produttivi.