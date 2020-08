Catanzaro Calcio, Antonio Calabro è il nuovo allenatore

E’ Antonio Calabro il nuovo allenatore del Catanzaro. L’ex tecnico della Viterbese, da ieri in città per incontrare lo staff dirigenziale della società giallorossa, ha firmato un contratto biennale.

Pugliese, classe 1976, Calabro comincia la sua carriera di allenatore a Gallipoli, vincendo il campionato di Eccellenza nella stagione 2013/2014. L’anno successivo arriva a Francavilla dove si impone sia nel campionato di Eccellenza, vincendo anche la Coppa Italia di categoria, che in quello di serie D, regalando ai pugliesi l'ingresso nel calcio professionistico: nel primo anno di serie C la Virtus Francavilla arriva quinta, disputando i play off.

Per Calabro si aprono poi le porte della serie B: siede sulla panchina del Carpi, concludendo il campionato a metà classifica. Nel gennaio del 2019 arriva a Viterbo e porta i laziali alla finale di Coppa Italia di Serie C. Lo scorso anno, dopo essersi dimesso a inizio stagione per motivi familiari, dal mese di novembre è tornato a guidare i gialloblù che hanno chiuso il torneo al dodicesimo posto.