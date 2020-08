Carcere Vibo, al via progetto di reinserimento detenuti nel mondo del lavoro

Era rivolto a 10 detenuti del carcere di Vibo Valentia il progetto di formazione che intende offrire l’opportunità di acquisire un titolo spendibile nel mondo del lavoro. La convenzione è stata stipulata tra la Caritas Diocesana sede di Vibo Valentia, il carcere, l’ente scuola edile. Sarà un percorso formativo di 52 ore che verrà erogato presso la casa circondariale di Vibo Valentia nel mese di settembre e che rappresenta un importante biglietto da visita spendibile dai partecipanti, una volta ritornati in libertà, per poter rientrare con più facilità nel mondo del lavoro.

Alla presentazione erano presenti il vice direttore Caritas, Antonio Morelli, la direttrice del carcere Angela Marcello e il Comandante Domenico Montauro, il presidente dell’Ente Scuola Edile province di Cz, Kr e VV, Giuseppe Caputo ed Enzo Scalese

In un periodo di emergenza come quello appena trascorso, Paolo Blandino (direttore dell’Ente Scuola Edile) e la Responsabile dell’Area Trattamentale, Chiara La Cava, hanno continuato ad operare in sinergia per la concretizzazione del progetto a favore dei detenuti. Il progetto è stato fortemente voluto dal Vice direttore della Caritas, che da anni offre supporto umano alla popolazione ristretta nel carcere di Vibo Valentia, e ha trovato la piena disponibilità del Direttore del penitenziario. Intento della Caritas è “spianare la strada, offrire opportunità concrete”, come detto da Morelli.

Il Presidente dell’Ente Scuola, Giuseppe Caputo, ha rimarcato il ruolo chiave ricoperto dall’Ente Scuola nel settore edile e l’importanza di coniugare le attività lavorative con la sicurezza.

E’ intervenuto successivamente il Direttore dell’Ente Scuola di Catanzaro-Crotone e Vibo Valentia, Blandino, che ha illustrato ai presenti i contenuti del progetto formative che consentirà ai partecipanti di acquisire le nozioni di base fondamentali per l’accesso ai cantieri edili e le abilità necessarie per l’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.