Stava lavorando a bordo di un trattore cingolato in località Mutari a Francica quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato.



L’operaio, un uomo di 50 anni, è rimasto schiacciato ed è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso, le forze dell’ordine per i rilievi, e i vigili del fuoco con una squadra operativa con il supporto di un’autogru.