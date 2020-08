Scontro tra due auto nel crotonese: tre feriti, anche un bimbo

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta - poco prima delle sette di questa sera - sulla provinciale 45 di Capo Rizzuto per un incidente stradale.

Due le autovetture coinvolte: un’Audi ed una Fiat Punto, quest'ultima che, a causa dell’impatto, si è ribaltata demolendo un muretto di recinzione del cortile di una abitazione privata.

È di tre persone il bilancio dei feriti, tra cui un bambino, e già trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’intervento dei vigili ha consentito la messa in sicurezza del sito e delle vetture.