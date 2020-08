Covid. Il bollettino. Calabria, altri due positivi: un rientro ed un migrante

Due nuovi positivi si aggiungono all’elenco di quanti hanno finora contratto il Covid19 in Calabria. Il bollettino regionale evidenzia difatti un caso rilevato dal laboratorio dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro e riferito ad un corregionale di rientro dall’Albania, ed un altro accertato invece da quella di Reggio Calabria e che riguarda uno dei migranti dello sbarco di Roccella dell’11 luglio scorso (QUI).

Ad quest’oggi, pertanto, il complessivo dei contagi finora accertati sale a 1.274 (+2) mentre gli attualmente positivi sono ora 100 (+1 da ieri)

Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati eseguiti altri 1.064 tamponi, che portano il totale ad oggi a 122.492 test fin qui eseguiti e 121.218 dei quali dall’esito negativo.

Sempre tra ieri ed oggi c’è anche un altro guarito, nel catanzarese, che fa salire a 1.077 il numero di quanti hanno fin qui superato il coronavirus.

Negli ospedali, invece, rimangono assistiti quattro pazienti (come ieri) mentre altri 44 (-1 da ieri) sono invece quelli che si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici.

Infine, oggi è - grazie a Dio - il 71mo giorno di fila senza più vittime in Calabria per o con il coronavirus: i decessi, lo ricordiamo, sono stati 97.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 6 giorni, i positivi sono stati in tutto 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 13 giorni, il totale sale a 299: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 264 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 5 giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 24 giorni, il totale è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 5 giorni, il complessivo è stato di 90: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 13.864.

ITALIA. AUMENTA CURVA CONTAGI: 384 IN 24 ORE

Aumenta la curva dei contagi in Italia. In 24 ore le persone risultate positive al virus Sars-CoV-2 sono 384, tanto da portare il totale delle persone che sono state contagiate e 248.803. Sale ancora, anche se di poco, il numero delle persone ricoverate in ospedale. Così in totale le persone ricoverate sono 764, con un aumento di 3 unità. Del numero totale 41 si trovano in terapia intensiva. Da almeno due giorni nessun reparto di rianimazione sono stati ricoverati nuovi pazienti.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Questi i dati distribuiti regione per regione. Lombardia 96.519 (+138); Emilia-Romagna 29.897 (+47); Veneto 20.294 (+41); Piemonte 31.740 (+21); Marche 6.905 (+6); Liguria 10.250 (+7); Campania 5.030 (+8); Toscana 10.530 (+11); Sicilia 3.339 (+21); Lazio 8.726 (+12); Friuli-Venezia Giulia 3.425 (+9); Abruzzo 3.420 (+19); Puglia 4.678 (+23); Umbria 1.479 (+2); Bolzano 2.745 (+5); Sardegna 1.427 (+9); Valle d’Aosta 1.209 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila); Trento 4.984 (+1); Molise 478 (+1); Basilicata 454 (+1).

(ultimo aggiornamento 17:53)