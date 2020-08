Incidente a Lamezia, auto finisce fuori strada e si ribalta. Due feriti

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in via Martiri di Nassirya a Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento una Seat Ibiza è finita fuori strada e si è ribaltata.

A bordo due donne: la conducente e la figlia. Mentre la seconda è riuscita a uscire autonomamente dal mezzo, la guidatrice è stata estratta dall’abitacolo da una squadra dei vigili del fuoco arrivati sul posto. Le donne sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme è servito per mettere in sicurezza la vettura e la zona interessata dal sinistro. Sul posto sono inoltre arrivati gli agenti della Polstrada che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.