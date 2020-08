Incidente sulla A2 a Castrovillari, intervenuto elisoccorso

È di un ferito l’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Castrovillari. Per cause in corso di accertamento l’autista di un mezzo pesante ha perso il controllo, è andato a sbattere e il mezzo, che trasportava capi di abbigliamento, si è ribaltato. L'autista è rimasto ferito in modo grave, tanto da essere trasportato in ospedale con l’elisoccorso. L'uomo è stato infatti estratto dall'abitacolo da una squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto.

Al momento il traffico è stato bloccato e i tecnici dell’Anas hanno segnalato il percorso alternativo. Sul posto oltre alle squadre del 118, sono intervenuti i tecnici Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.