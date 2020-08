Nasce a Crotone l’associazione politica Officina Civica

Nasce Officina Civica Crotone!! Un’associazione politica che attraverso le eterogenee professionalità e le esperienze dei propri aderenti si propone di sostenere e dare un impegnato contributo per attuare e partecipare ad un efficace e fattivo progetto di sviluppo e di governance per la Città.

“Il futuro governo cittadino, dovrà necessariamente basarsi su una politica della trasparenza e condivisione democratica della cosa pubblica con il nobile fine di far riavvicinare il cittadino alla politica. Una Città, dunque, quella prospettata, che dovrà partire, semplicemente, dalla normalità in termini di gestione ed erogazioni dei servizi pubblici – si legge in una nota dei coordinatori Alberto Laratta, Francesco Parisi, Pasquale Esposito e Giovanni Carne’ - e nello stesso tempo dovrà progettare e realizzare azioni strategiche con le grandi risorse economiche che la Città oggi ha a disposizione attraverso un’ azione istituzionale sinergica tra il governo Regionale e Cittadino.”

“Una Città che dovrà puntare su i suoi punti di forza, - prosegue la nota- promuovendo lo sport, la cultura e il turismo attraverso azioni identitarie e di marketing territoriale . Crotone ha dimostrato di poter proporsi quale palcoscenico Nazionale per cultura, storia e tradizioni. Tutto questo, quanto emerso dall'incontro promosso, nella giornata di ieri, da officina civica Crotone, al quale hanno partecipato, oltre al candidato a Sindaco della città di Crotone del centrodestra Avv. Antonio Manica, anche il presidente del gruppo consiliare regionale jole santelli, On. Vito Pitaro, l'On Sergio Torromino , il segretario cittadino di FI Valerio Ruberto .”

Officina Civica ha ribadito la propria soggettività politica proponendosi di avviare un percorso che la vedrà protagonista ad iniziare dalle prossime elezioni comunali. Apertura piena e condivisione su idee e vision è stata manifestata da parte dei rappresentanti istituzionali e poilitici presenti al tavolo.

La positività della discussione e la disponibilità dimostrata dai leader istituzionali e politici presenti oltre alla consapevolezza del grande spessore morale, culturale e professionale dell’Avv. Antonio MANICA candidato a sindaco della coalizione di centro-destra hanno definito l’inizio di un nuovo percorso politico che vedrà Officina civica Crotone sostenere questa autorevole candidatura per il governo della città .