Crotone. Incidente all’incrocio de Le Spighe, quattro feriti lievi

Rocambolesco incidente intorno all’ora di pranzo sulla Statale 106, in Località Passo Vecchio a Crotone.

Tre le vetture coinvolte - una Suzuki Ignis, una Fiat Punto ed una Nissan Juke - che, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate proprio in prossimità dell'incrocio antistante il Centro Commerciale le Spighe.

Tutti i conducenti più un passeggero di una delle autovetture sono stati portati in ospedale, con lievi ferite, dai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze

Sul luogo i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle auto oltre alle pattuglie delle Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri.