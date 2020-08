Accoltella un uomo e poi continua a minacciarlo: ex sorvegliato finisce in carcere

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di S.S. di 33 anni, pregiudicato, ex sorvegliato di P.S., è stata eseguita stamani dal personale del Commissariato di Paola. L’uomo è indagato per i reati di lesioni e minaccia aggravate, porto illegale d’arma.

I FATTI

La vicenda più grave che vedrebbe protagonista il 33enne risale a novembre scorso quando il personale del Commissariato cittadino, è intervenuto in seguito ad un accoltellamento avvenuto in pieno centro e che ha avuto come vittima un uomo di 54 anni.

Dalle indagini eseguite nell’immediatezza dell’accaduto ed effettuate di iniziativa dal personale della Polizia e successivamente coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, sarebbe stato accertato che la vittima era intervenuta per sedare una lite tra il figlio e l'arrestato. Nell’occasione il 33enne, con un coltello, avrebbe inferto delle gravi ferite alla vittima.

Inoltre, nello scorso giugno, sempre S.S. si sarenbbe reso responsabile di un altro episodio nei confronti dello stesso uomo, minacciandolo di morte con una pistola.

Secondo quanto accertato e riportato dagli inquirenti, il 33enbne già nell’autunno del 2019 aveva ferito, senza un apparente motivo, un’altra vittima, colpendola al volto con una bottiglia di vetro e procurandole profonde ferite da taglio alla testa.

Il personale del Commissariato di Paola, dopo aver visionato ore di immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza e dopo aver sentito a sommarie informazioni le persone che avrebbero potuto riferire in merito agli episodi, ha ricostruito dettagliatamente i vari eventi criminosi.

La misura cautelare odierna, richiesta dalla Procura della Repubblica di Paola, è stata emessa dal Gip del Tribunale Maria Grazia Elia.