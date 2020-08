Ancora migranti in arrivo sulle coste crotonesi: sbarcati in 83 al porto di Crotone

Non si fermano gli sbarchi di migrati sulle coste crotonesi. L’ultimo in ordine temporale risale alla mattinata di ieri quando una motovedetta della Guardia di Finanza del capoluogo, a seguito di una segnalazione, è intervenuta in località Marinella di Crucoli, nella frazione Torretta, dove si era arenata un’imbarcazione a vela di circa 12 metri.

A bordo del natante, successivamente, trainato nel porto cittadino dalla stessa motovedetta della Guardia di Finanza, si trovavano 83 uomini di nazionalità pakistana, tra cui 23 minori.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, e gli operatori della Croce Rossa Italiana e dell’Usca, l'Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale).

Tutti i migranti, sottoposti ai controlli sanitari sullo stato generale di salute, che non hanno destato preoccupazioni in relazione alla situazione epidemiologica in atto, sono stati accompagnati presso il Regional Hub di Isola di Capo Rizzuto, dove effettueranno il previsto periodo di quarantena precauzionale.