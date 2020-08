Rifiuti Cariati, la sindaca: “Regione definisca calendario conferimenti”

L’iter per risolvere l’emergenza rifiuti a Cariati per la sindaca, Filomena Greco, è semplice. Prima è necessario governare l’emergenza fino alla fine di agosto con l’aiuto della Regione Calabria e subito dopo decidere definitivamente sul da farsi. Perché, come dice la prima cittadina, “negli ultimi tre anni nonostante l’unione dei sindaci nulla è cambiato sui temi più importanti che interessano le comunità e per i quali gli amministratori continuano ad essere attaccati ed indicati come parafulmini”.

La Greco è intervenuta alla riunione dei sindaci dell’ambito di raccolta ottimale (ARO) della Sibaritide convocata dal Sindaco di Corigliano – Rossano Flavio Stasi per fare il punto sulle iniziative urgenti da intraprendere per superare le difficoltà nei conferimenti di rifiuti presso l’impianto di trattamento di Bucita, superando così - ci si augura – indenni il periodo estivo, evitando sia i disagi ed i danni igienico-sanitari sia soprattutto di offuscare l’immagine turistica dei nostri territori.

Il sindaco Greco ha sottolineato anche “l’esigenza che una delegazione dei sindaci, entro 48 ore, venga ricevuta alla Cittadella per concordare il calendario dei conferimenti che deve essere costruito in base ai dati degli anni precedenti, non tenendo conto solo del numero degli abitanti ma anche delle presenze turistiche e soprattutto delle utenze stagionali (seconde case). Ad essere penalizzati sono i tanti cittadini che fanno correttamente la differenziata”.

Ha quindi annunciato che “subito dopo l’estate dovremo affrontare tutte le altre questioni aperte che si trasformano in emergenza durante l’estate. Dalla viabilità, alla mobilità alla carenza idrica”.

Per il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, la Regione deve garantire i “conferimenti all’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) della Sibaritide che ospita sia un impianto pubblico che una discarica; ci sia un calendario dei conferimenti chiaro, basato sui dati storici delle varie città; si acceleri sulla rendicontazione per evitare che nel prossimo futuro ci siano problemi amministrativi e finanziari, così come successo qualche settimana fa”.

Iniziative urgenti per superare le difficoltà nei conferimenti di rifiuti presso l’impianto di trattamento di contrada Bucita. È stato, questo, il punto all’ordine del giorno della Comunità d’Ambito al quale hanno partecipato numerosi amministratori del territorio.