Castrovillari, vince due milioni di euro con un gratta e vinci da 20 euro

Ha giocato 20 euro e ha vinto due milioni. È successo a Castrovillari dove la scorsa settimana un giocatore ha acquistato il biglietto “Maxi miliardario” e ha vinto la somma. Solo oggi la notizia è uscita fuori dalla tabaccheria del corso sul centrale corto Garibaldi.

I titolari, come scritto dall’Ansa, non hanno nascosto la felicità per la vincita. Il numero magico che ha regalato al fortunato vincitore 2 milioni di euro è il 23.