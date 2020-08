Emergenza rifiuti, il sindaco Ranuccio: “Colloquio con Locride Ambiente per trovare soluzione”

Ha rassicurato i cittadini il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio. Ha infatti informato la cittadinanza di aver partecipato a un incontro con la società che gestisce i rifiuti, Locride ambiente, durante il quale l’azienda ha garantito “un immediato intervento risolutivo, attraverso l’aumento del personale e dei mezzi a servizio della nostra città, i cui benefici dovrebbero essere immediati. Ci aspettiamo dunque un netto miglioramento della situazione già nei prossimi giorni”.

Ranuccio invita inoltre la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, e tutti gli Enti preposti a “individuare in via immediata delle soluzioni risolutive per far fronte ad un problema che deturpa l’immagine della nostra regione, danneggiando gravemente il turismo, oltre che causare gravi disagi sul piano igienico – sanitario del territorio”.

Il primo cittadina tuttavia intende ribadire che “la problematica non riguarda esclusivamente Palmi, ma investe tutta la Regione, che paga oggi le conseguenze della gestione scellerata dei rifiuti degli ultimi decenni. Alcune delle cause di questo disastro sono da attribuire all’ente Regionale, per le quali tutt’ora non sembrano esserci concrete soluzioni, altre alla saturazione degli impianti, altre ancora, come detto, ad inefficienze della Locride Ambiente. Tutto ciò va a generare una situazione inaccettabile, che affligge anche i comuni virtuosi nella raccolta differenziata. È intollerabile che una Città come Palmi, che con tanti sacrifici dei cittadini e dell’Amministrazione era giunta sino al 65% di rifiuti differenziati, debba subire le conseguenze di questa vergognosa circostanza”.