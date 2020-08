Covid. Il bollettino. Calabria, due positivi tra Crotone e Reggio. Un nuovo guarito

Si raggiunge quest’oggi in Calabria il numero di ben 121.428 tamponi fini qui eseguiti su sospetti casi di Covid-19. Di questi, e sempre nel complesso, sono stati 120.162 quelli che non hanno riscontrato alcuna infezione al virus.

Sono invece 861 i tamponi analizzati dai laboratori regionali nella trascorse 24 ore e dei quali due, e dopo 24 ore di tregua in tal senso, hanno rilevato la positività: nel reggino e nel crotonese.

Il primo caso, rilevato dall’Azienda ospedaliera della città dello Stretto, è riferito ad un sintomatico che al momento è ricoverato al Gom; l’altro, nella città pitagorica, è un ospite del Cara Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.

Sempre a quest’oggi, martedì 4 agosto, pertanto, il bilancio dei casi accertati in Calabria, naturalmente al lordo delle guarigioni, sale a 1.272, sebbene i cosiddetti casi attualmente attivi, ovvero ancora ed al momento contagiati, siano di molto più bassi, 99 (+1 da ieri).

Sale poi - e dopo due giorni - il numero di quanti hanno fin qui hanno superato il contagio: un altro viene registrato nel reggino e porta il totale dei guariti a 1.076.

Sul fronte ospedaliero continuano ad essere assistiti in reparto quattro pazienti (+1 da ieri); altri 45 (-1 da ieri) sono invece i positivi in isolamento domiciliare con sintomi lievi o completamente asintomatici.

Infine, sono con oggi 70 i giorni consecutivi senza più vittime in Calabria per o con il coronavirus: i decessi finora accertati sono stati 97.

I POSITITI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 6 giorni, i positivi sono stati in tutto 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 13 giorni, il totale sale a 299: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 264 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 5 giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 24 giorni, il totale è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 5 giorni, il complessivo è stato di 90: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.369.

ITALIA. 5 DECESSI, 190 NUOVI CONTAGI

Cinque decessi e 190 nuovi contagi. Sono i dati del bollettino di oggi, martedì 4 agosto, sull’andamento dell’epidemia da virus Sars-CoV-2. Così dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono 248,419, mentre i decessi totali sono 35.171.

Mentre i pazienti dimessi sono 177, per un totale di 200.766 persone uscite dai reparti ospedalieri. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi, nelle ultime 24 ore sono 27, per un totale di 761 persone. Di questi 41 si trovano in terapia intensiva.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Ecco i dati dei nuovi contagi distribuiti regione per regione. Lombardia 96.381 (+44); Emilia-Romagna 29.850 (+42); Veneto 20.253 (+20); Piemonte 31.719 (+8); Marche 6.899 (+2); Liguria 10.243 (+5); Campania 5.022 (+2); Toscana 10.519 (+11); Sicilia 3.318 (+10); Lazio 8.714 (+17); Friuli-Venezia Giulia 3.416 (+5); Abruzzo 3.401 (+3); Puglia 4.655 (+7); Umbria 1.477 (+2); Bolzano 2.740 (+6); Sardegna 1.418 (+2); Valle d’Aosta 1.209 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila); Trento 4.983 (+2); Molise 477 (nessun nuovo caso); Basilicata 453 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila).

