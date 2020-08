Furgone tampona camion sul lungomare di Cirò Marina: feriti due ragazzi

Un brutto incidente si è registrato sul lungomare di Cirò Marina e il bilancio è di due feriti. Si tratta di un 20enne ed un 35enne che viaggiavano a bordo di un furgone adibito al trasporto di pane che, per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un camion che procedeva in direzione nord.

I due giovani, G.L. e P. R., feriti in diverse parti del corpo, sono stati trasportati al pronto soccorso di Crotone, con un’ambulanza della postazione Suem del 118 di Cirò Marina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un mezzo dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale Stazione.