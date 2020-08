Rimane bloccata a Laino castello con l’auto, messa in salvo dai vigili del fuoco

Si era persa in contrada Carrosa a Laino Castello una giovane in viaggio da Savona. La ragazza, in strada per raggiungere Crotone, ha seguito il navigatore che l’ha portata vicino a un burrone, nei pressi del quale è rimasta bloccata con l’auto.

Avendo una tenda da campeggio, l’ha montata per riposare durante la notte. Questa mattina alle 7, dopo aver riprovato a ripartire, si è accora di non potere usare l’auto, ha quindi chiamato i soccorsi. Così una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è intervenuta per soccorrere la giovane. La donna e il suo cane stanno bene e hanno ripreso il viaggio.