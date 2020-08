54enne annega nelle acque del cirotano: dubbi sul decesso

Un uomo di 54anni, residente a Cirò Marina, è annegato nel pomeriggio di ieri nelle acque marine del cirotano.

Ad accorgersi dell’uomo, che era immerso inerme in mare, sono stati due ragazzi che hanno capito sin da subito la gravità della situazione ed hanno trascinato il malcapitato a riva. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimarlo, anche con l’ausilio del defibrillatore, il 54enne non ce l’ha fatta.

Restano alcuni dubbi però sul decesso. Infatti non sarebbe chiaro se la vittima, che era affetta da alcune patologie e per tale ragione percepiva una pensione di invalidità, sia stato colto da un malore o non sia riuscito a superare il mare molto agitato.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Cirò Marina, i vigili del fuoco e personale della Capitaneria di porto oltre a dei volontari della Croce Rossa.