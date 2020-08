Covid. Il bollettino. Calabria, calma piatta: zero contagi e nessun guarito

Archiviato il mese di luglio e il primo scampolo di settimana d’agosto prosegue anche per oggi il monitoraggio del Covid-19 nella nostra regione.

Nelle ultime 24 ore (QUI) i laboratori calabresi hanno eseguito altri 239 tamponi che portano il totale a 120.567 test fin qui eseguiti e dei quali la maggior parte, ovvero 119.297, hanno restituito comunque un risultato negativo.

Delle analisi effettuate tra domenica e lunedì, il consueto bollettino ufficiale delle 17 evidenzia però come in questo lunedì 3 agosto nessun nuovo contagio sia segnalato in alcuna delle cinque province.

Il complessivo dei casi fin qui accertati rimane quindi a 1.270, comprendendo anche una cinquantina di casi di positività rilevati tra soggetti di fuori regione e, soprattutto, di migranti arrivati sulle nostre coste nelle ultime settimane.

Gli attualmente attivi, cioè quanti siano al momento ancora contagiati dal coronavirus è invece e ad oggi di 98 pazienti (come ieri).

Tutto tace, invece, sul fronte delle guarigioni. Per il secondo giorno consecutivo non se ne segnalano di nuovi col bilancio che rimane di 1.075 positivi che fin qui hanno superato l’infezione da Covid.

Negli ospedali regionali, intanto, rimangono assistiti ancora tre degenti (come ieri) mentre altri 46 (come ieri) si trovano in isolamento domiciliare presentando sintomi lievi o comunque perché completamente asintomatici.

È quest’oggi ed infine il 69mo giorno di fila che in Calabria, grazie a Dio, è completamente fermo il triste bilancio dei decessi: dall’inizio dell’epidemia, nella nostra regione, hanno perso la vita, per o con il coronavirus, 97 persone.

I POSITITI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 5 giorni, i positivi sono stati in tutto 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 13 giorni, il totale è stato di 298: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 4 giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 23 giorni, il totale è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 4 giorni, il complessivo è stato di 90: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 16.380.