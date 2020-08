Grano duro, Confagricoltura Crotone: “No al ribasso del prezzo”

Confagricoltura Crotone, ritiene “inaccettabile il continuo ribasso del prezzo del grano duro registratosi nelle ultime settimane”.

“Il forte calo percentuale della produzione, dovuto alla persistente siccità verificatasi nel periodo invernale, e gli aumentati consumi di farina e pasta durante il periodo di lockdown, - denuncia Diego Zurlo, Presidente Confagricoltura Crotone - avrebbero dovuto rappresentare elementi per dare un prezzo congruo e soprattutto stabile.”

“Purtroppo, i continui ribassi danno certezza dell'arrivo di grano estero – aggiunge Zurlo - che, immesso sul mercato, falsa irrimediabilmente il prezzo della materia prima, il reddito degli agricoltori e la qualità del prodotto finito. Il grano, nel crotonese e per tante aziende associate a Confagricoltura, è certamente il prodotto fondamentale da cui ricavare il reddito dell'intera annata agraria.

Per tale motivo, chiederemo immediatamente, alle Autorità competenti, maggiori controlli sull'intera filiera – chiosa - ed in particolare sul percorso commerciale e sull'utilizzo del grano estero che attraverso la dicitura "nazionalizzato" risulta altamente ingannevole per il consumatore finale. Il grano è vita... lo è ancor di piu per tante famiglie di agricoltori.”