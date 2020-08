Incendio in lido balneare di Crotone, colonna di fumo visibile dal lungomare

Potrebbe essere stata l’esplosione di una bombola - ma sono ancora in corso i relativi accertamenti - la causa di un incendio avvenuto questo pomeriggio all’Atlantis, struttura turistico-balneare che si trova sul lungomare di Crotone, nei pressi dei lidi a ridosso della strada che conduce a Capocolonna.

Dall’impianto si è levata un’alta coltre di fumo nero, visibile dall’intera costa, in questo afoso pomeriggio di agosto affollatissima di bagnanti.

Le fiamme hanno interessato una struttura sottostante la sala ricevimenti panoramica dell’attività, dove insistono alcuni bungalow solitamente occupati da villeggianti durante la stagione estiva.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo che stanno operando per tenere sotto controllo il fuoco e per estinguere l’incendio. Per il momento non sono segnalati feriti.