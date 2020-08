Covid. Il bollettino. Un nuovo caso ma è da fuori regione, 23 i positivi in tutta la settimana

Si chiude con oggi un’altra settimana a cavallo tra la fine di luglio e l’inizio di questo torrido inizio d’agosto.

Sette giorni che hanno segnato evidentemente un netto aumento dei covid nelle nostra regione e che, ad oggi, domenica 2 di agosto, registra in tutto 23 nuovi casi di infezione e un incremento di 20 cosiddetti “attivi”, ovvero di pazienti al momento ancora positivi al coronavirus (in tutto sono 98, cioè +1 da ieri).

Dati che si confermano aggiornati ad oggi, comprendendo i numeri resi noti dal consueto bollettino regionale delle ore 17 e che, rispetto a 24 ore fa (QUI), segnala un ulteriore contagio.

Si tratta però di una persona proveniente da fuori regione e che è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro e che quindi non viene sommata nei conteggi delle singole province; finora quest’ultimi ed in tutto sono stati quindi 1.270 (+1), ovviamente al lordo di quanti hanno finora sconfitto il virus.

In termini di bilancio settimanale, ancora, sono stati ed invece appena tre i guariti. Dall’inizio dell’epidemia hanno superato il covid 1.075 persone, nessun'altra nelle ultime 24 ore.

Tra ieri ed oggi, poi, si aggiorna anche il conteggio dei tamponi fin qui eseguiti in Calabria: 120.328, 119.058 i negativi e 559 quelli processati in più tra sabato e domenica.

Sul fronte dei ricoveri, poi, negli ospedali regionali continuano ad essere assistiti ancora tre pazienti (come ieri) mentre altri 46 degenti (come ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.

Infine, si arriva al 68mo giorno di fila senza dover fortunatamente annoverare altre vittime: in Calabria, lo ricordiamo, hanno perso la vita, per o con il coronavirus, 97 persone.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 4 giorni, i positivi sono stati in tutto 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 12 giorni, il totale è di 298: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 3 giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 22 giorni, il complessivo è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 3 giorni, il totale è stato di 90: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.801.