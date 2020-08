Napoli-Lazio, mister Gattuso si scalda: “Terrone a me? Dimmelo in faccia”

Gennaro Gattuso

Si è scaldata più volte la partita del campionato di serie tra Napoli e Lazio allo stadio San Paolo. Così il match, vinto tre a uno per i partenopei, è stato segnato da diversi momenti di nervosismo, in particolare sulle panchine delle squadre.

Ma l’episodio più particolare è quello che ha visto protagonisti l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, e un collaboratore dell’allenatore laziale, Simone Inzaghi. A fine partita il tecnico di Schiavonea, come si è visto dalle telecamere, si è avviato verso la panchina avversaria urlando: “Terrone? Adesso me lo devi dire in faccia”.

Gattuso, che durante la partita non ha risparmiato battibecchi con il tecnico laziale, dopo il fischio finale ha litigato con un collaboratore della panchina della Lazio. Come spiegato dallo stesso Inzaghi, la frase di Gattuso era riferita al collaboratore. Inzaghi ha infatti spiegato la scena ai microfoni di Sky. Ha infatti affermato che ci sarebbe stato “qualcosa tra un suo collaboratore e un mio collaboratore, ma sono cose che si risolvono a fine partita. Sono scene che non si dovrebbero vedere ma in campo accade, mi è successo altre volte”.

La tensione è stata quindi stemperata dallo stesso Gattuso che ai microfoni ha affermato di meritare “l’espulsione, ho fatto un po’ di caciara. Mi piace chiarire dopo, altrimenti si rischiano problemi. Le due panchine hanno fatto incattivire la partita. È stata una gara vera”.