Incendio sulle colline di Trunca, colonna di fumo visibile dall’A2

Foto: Bruno Giordano

Paura tra i cittadini per un vasto incendio sulle colline della zona sud di Reggio Calabria, nei pressi di Trunca. Il rogo ha distrutto ettari di terreno, così da sviluppare una colonna di fumo grigio visibile dall’autostrada A2.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme si estendessero anche alle abitazioni in collina.