Covid. Il bollettino. Calabria, altri tre migranti trovati positivi nel crotonese

Con oggi si archivia anche luglio, quarto mese al tempo del Covid-19. 31 giorni di cui, purtroppo, non si può non evidenziare un “brusco” aumento dei casi di coronavirus nella nostra regione.

Se all’inizio del mese quelli accertati in Calabria erano stati in tutto ed infatti 1.181, alla fine sono arrivati a 1.266 (a ieri), ovvero ben 85 in più, in pratica una media di quasi tre contagi al giorno, e con quelli attivi che al 1° di luglio erano invece 26 ed oggi 97, dunque 71 in più.

Certamente sul totale, va ricordato, hanno influito le positività riscontrate su diversi dei migranti approdati sulle nostre coste nelle ultime settimane, in pratica poco meno della metà dei casi.

Ed un bilancio che quest’oggi, 1 agosto, sfortunatamente sale ancora e proprio con altri extracomunitari risultati positivi: il bollettino ufficiale della Regione segnala difatti - rispetto a ieri (QUI) - nuovi contagi riferiti a tre dei 79 stranieri sbarcati nel crotonese e sottoposti a screening. Il complessivo arriva dunque a 1.269, mentre gli attualmente attivi rimangono 97 (come ieri)

Tra venerdì e sabato, intanto, si raggiungono i 119.769 tamponi fin qui processati in Calabria, 1.135 nelle ultime 24 ore e 118.500 risultati tutti negativi.

Dopo quattro giorni di fila a segno zero quanto a guarigioni, quest’oggi vengono annotati altri tre pazienti (nel reggino) che hanno superato il Covid; finora sono stati nel coomplesso 1.075.

Negli ospedali, invece, sono al momento ricoverati tre degenti (come ieri) mentre altri 46 (-3 da ieri) sono in isolamento domiciliare.

È questo infine il 67mo giorno consecutivo senza altre vittime per o con il virus: in Calabria, lo ricordiamo, sono state 97.

I POSITIVI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 3 giorni, i positivi sono stati in tutto 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 11 giorni, il totale è di 298: 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 263 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 2 giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 21 giorni, il complessivo è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo i casi di ieri, il totale è di 90: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 38.298.