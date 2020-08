Un’altra discarica a cielo aperto: 170mq di rifiuti pericolosi, scattano sequestro e denuncia

Un’altra discarica abusiva, a cielo aperto, ed in condizioni igienico-ambientali evidentemente precarie e ritenute anche nocive per la salute pubblica.

A ritrovarla e sequestrarla sono stati i Carabinieri della stazione di Bagnara Calabra che si sono imbattuti in un’ampia area, di circa 170 mq, che si trova su viale Rimembranze del comune reggino.

Al suo interno diversi i quintali di rifiuti pericolosi e non accatastati alla rinfusa ed in piena vista, in particolare materiali ferrosi, arredi in legno, elettrodomestici e materiali industriali.

L’area è di proprietà di un privato di Bagnara che è stato pertanto denunciato in stato di libertà mentre sono in corso delle approfondite ed estese indagini per identificare eventuali altri responsabili che, nel corso del tempo, vi hanno qui abbandono i loro rifiuti.