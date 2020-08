Abusivismo edilizio. Sequestri e denunce a Longobucco e Pietrapaola

Due opere edilizie abusive che ricadono nei comuni di Pietrapaola e Longobucco, sono state scoperte nelle ultime ore dai Carabinieri Forestale della stazione di Rossano.

I militari, mentre svolgevano un servizio di controllo di routine insieme ai colleghi di Mandatoriccio, si sono imbattuti nelle costruzioni, in località “Destra del Palazzo” di Pietrapaola, area che è tra l’altro vincolata idrogeologicamente.

Di tratta in particolare di una platea in cemento armato con una tettoia di alluminio e sostenuta da pilastri in acciaio: l’opera è risultata però realizzazione senza alcun permesso.

L’altra struttura si trova invece in località Pantano di Longobuicco. Qui i Carabinieri Forestale hanno posto sotto sequestro un manufatto edile realizzato con blocchi in cemento e con una copertura in lamiera aperta.

In entrambi i casi, alla luce delle evidenze emerse, oltre al sequestro ed alle sanzioni previste, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Castrovillari a carico di due persone, ritenute responsabili dei lavori abusivi.