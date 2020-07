Viabilità. Nuovo ponte tra il Parco Lineare Sud e il Lungomare Falcomatà: al via i lavori

Progetto del ponte di collegamento tra il Parco Lineare Sud e il Lungomare Falcomatà

Sono stati consegnati nel pomeriggio di oggi i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra il Parco Lineare Sud e il Lungomare Falcomatà. Un'infrastruttura strategica che cambierà non solo l'assetto della viabilità cittadina sull'asse di collegamento tra il centro e la zona sud, lungo la dorsale costiera, ma sposterà il baricentro dello sviluppo socioeconomico cittadino creando un nuovo importante polo di sviluppo nel Parco Lineare Sud, ormai in fase di completamento.

La consegna del cantiere alla ditta Torchia Cataldo, che si è aggiudicata l'appalto, è avvenuta oggi pomeriggio alla presenza dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune Giovanni Muraca e del Rup dell'opera Giancarlo Cutrupi, oltre che dei rappresentanti della stessa impresa.

Il nuovo ponte avrà una lunghezza complessiva di 30 metri ed una larghezza di 12 metri, sarà posizionato ad un'altezza di circa 2 metri dal letto della fiumara Calopinace e prevede la presenza di una doppia corsia carrabile, per consentire il passaggio dei veicoli nel doppio senso di marcia, di una corsia ciclabile e di due marciapiedi pedonali.

Una volta completata la struttura costituirà il naturale collegamento sul fronte costiero tra il Lungomare Italo Falcomatà e il Parco Lineare Sud, opera che sarà completata nelle prossime settimane.

Soddisfazione è stata espressa a margine delle operazioni di consegna dall'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune Giovanni Muraca che ha ringraziato i Dirigenti Demetrio Beatino e Francesco Barreca, che si sono alternati nella fase di progettazione e gara d'appalto, il Rup Giancarlo Cutrupi e tutti i tecnici che hanno collaborato in questi mesi per arrivare all'ordierna consegna dei lavori.

"Siamo veramente felici di questo importante risultato - ha spiegato l'Assessore Muraca - la visione di città immaginata dal sindaco Falcomatà, una città che dialoga con il mare fa del rapporto con esso il suo punto di forza, passo dopo passo si sta concretizzando. Con l'avanzamento dei lavori sul Waterfront, con la riqualificazione dell'area tra il Porto e il Lungomare Falcomatà nella zona nord, con il completamento del Parco Lineare Sud, questo ponte sul torrente Calopinace assume una rilevanza davvero strategica perché ci consente di costruire un'unica continuità sul fronte mare cittadino, dal porto fino all'aeroporto. Un'idea immaginata a suo tempo nella programmazione del sindaco Italo Falcomatà, durante quella che è passata alla storia come primavera reggina, che adesso si sta completando grazie al lavoro dell'attuale sindaco Giuseppe Falcomatà. Un circuito che si completa oggi con la consegna del ponte sul Calopinace e che si concretizzerà nelle prossime settimane, e nei prossimi mesi, con il completamento di questi importanti lavori infrastrutturali".