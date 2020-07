Covid. Il bollettino. Calabria, altri 4 casi: uno è un migrante, tre sono dei rientri

Sedici nuovi casi di Covid19 in soli quattro giorni, da lunedì a giovedì, sebbene, è il caso di puntualizzarlo, 11 siano attribuibili a fattori per così dire “esterni”, nella fattispecie a migranti arrivati sulle nostre coste.

È un dato, questo, comunque di sintesi di un’ultima settimana di luglio che sta quasi per concludersi e che quest’oggi, purtroppo, prosegue con altri nuovi contagi sul fronte dell’avanzamento del virus.

Tra ieri ed oggi, difatti, dei 958 tamponi analizzati quattro hanno restituito esito positivo. Uno è riferito ad un immigrato sbarcato ieri a Ferruzzano (QUI), e che appunto è risultato positivo trea i 63 screening effettuati in tutto.



Gli altri tre casi sono stati invece rilevati dal Laboratorio dell'Azienda Ospedaliera di Catanzaro e sono persone di rientro in Calabria e appartenenti alla provincia di Vibo Valentia.

A quest’oggi quindi il totale delle infezioni fin qui accertate in Calabria sale a 1.266, mentre i casi ancora attivi sono invece 97 (+4 da ieri).

Finora di test su sospetti coronavirus, sempre nella nostra regione, ne sono stati processati in tutto 118.634 e 117.368 dei quali risultati negativi.

Sono quattro ed invece i giorni consecutivi in cui non si registrano nuove guarigioni, l’ultima risale a lunedì scorso, col complesso dei pazienti che hanno sconfitto il virus che rimane dunque bloccato a 1.072.

Tra le buone notizie il fatto che da oltre due mesi ormai, esattamente da ben 66 giorni, è fortunatamente fermo il triste bilancio delle vittime per o con il covid: in Calabria, lo ricordiamo, sono state in tutto 97.

Sul fronte ospedaliero, infine, attualmente sono ricoverati tre pazienti (-1 da ieri) mentre altri 49 (+3 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare.

I COVID NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo il nuovo caso di appena ieri, i positivi sono oggi ed in tutto 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 10 giorni, il totale è di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dove ieri è stato annotato un ultimo contagio, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 20 giorni (ed esclusi i casi dei migranti), il complessivo è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 7 giorni consecutivi, il totale è bloccato a 87: 5 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.605.