Incidente stradale lungo la statale 572 a Spadola, tre feriti

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, a Spadola. Per cause in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati, provocando il ferimento dei coinvolti.

Al momento il traffico veicolare è stato deviato su strade locali segnalate in loco. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas che stanno mettendo in sicurezza il tratto di strada, le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno fornito le prime cure.