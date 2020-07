Palamilone, Tar respinge istanza cautelare società sportive

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha rigettato l’istanza cautelare del Consorzio sportivo Momenti di Gloria e delle società affiliate proposto per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero adottata dal Comune di Crotone in merito al PalaMilone.

Per l'ente “appare significativo rimarcare quanto specificato nell’ordinanza laddove si mette in evidenza come prioritario l’interesse pubblico di recupero del bene da parte dell’Ente proprietario”.

Il Tar, oltre a respingere l’istanza, ha poi condannato il Consorzio e le società affiliate alla refusione delle spese in favore del Comune di Crotone.