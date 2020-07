Superenalotto, la fortuna bacia Motta. Centrato 5 da 13mila euro

La fortuna ha baciato Motta San Giovanni, dove ieroi, giovedì 30 luglio, un giocatore ha centrato il 5 da 13.647,29 euro al SuperEnalotto. La schedina è stata giocata nel bar tabaccheria "Epoca", in via Nazionale 198. Nel frattempo la caccia al Jackpot continua, domani, infatti saranno messi in palio 20,7 milioni di euro.

L'ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo "6" è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.