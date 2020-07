Armi: rinvenuti in un casolare nel vibonese fucili rubati a Genova

I Carabinieri di Dinami con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno trovato, in località “Mastromartino”, all’interno di un casolare occultato tra fitti rovi, due fucili sovrapposti, uno calibro 12 e l’altro calibro 410, con matricola parzialmente abrasa.

Le armi, nascoste all’interno di sacchi in plastica e in perfette condizioni, erano state asportate da un’abitazione in provincia di Genova nel gennaio del 2019.

Attualmente sono in corso ulteriori indagini finalizzate a dare un volto ai possessori delle armi rinvenute.