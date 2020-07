Magorno (Iv): “da ministra Bellanova importanti misure per i ristoratori”

“I ristoratori sono il fiore all’occhiello dell’Italia, non vanno abbandonati e non vanno derisi. La Ministra Bellanova, a cui rinnoviamo il nostro grazie per il prezioso lavoro di questi mesi, rispondendo al Question Time di oggi ha parlato delle azioni del governo per il settore della ristorazione e dell’agroalimentare. L’idea del bonus da 5000 euro a fondo perduto è importante per tutelare gli operatori di un settore messo in ginocchio dalla pandemia.”

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno, intervenuto nel corso del Question Time al Senato.