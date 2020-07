Covid. Il bollettino. Calabria, impennata di casi: altri 7 positivi, 4 sono migranti

Dopo gli ultimi tre casi di Covid accertati ieri nel cosentino (QUI), quest’oggi in Calabria la curva dei contagi torna ancora e purtroppo a salire.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati altri 1.118 tamponi (ad oggi in tutto ne sono stati processati 117.676 e 116.414 dal risultato negativo) e dei quali ben sette hanno dato riscontro positivo.

Cinque di questi sono stati rilevati a Reggio Calabria, di cui quattro riconducibili ancora allo sbarco di Roccella Jonica dell’11 luglio scorso (QUI), mentre uno è una persona proveniente da uno stato Estero.

Il sesto positivo è stato rilevato invece all’Aou Mater Domini di Catanzaro ed è uno screening pre-ricovero per Ima, proveniente da un’altra regione e ricoverato in terapia intensiva per esigenze di monitoraggio di una patologia cardiaca.

Il settimo è, infine, di Cosenza e riconducibile al già noto focolaio della famiglia senegalese (QUI).

Il complessivo delle persone fin qui risultate affette da coronavirus sale quindi a 1.263, e gli attualmente contagiati sono invece 93 (+7 da ieri)

È questo poi il terzo giorno di fila in cui non si segnalano nuove guarigioni, l’ultima è stata lunedì scorso, 27 luglio. Il totale dei pazienti che hanno superato il virus fino ad ora è dunque fermo a 1.072.

Si arriva, e fortunatamente, al 65mo giorno di fila in cui, in Calabria, non vi siano vittime per o con il covid: i decessi sono stati in tutto 97.

Sul fronte dei ricoveri, infine, negli ospedali regionali al momento sono assistiti ancora quattro pazienti (tre in reparto ed uno in terapia intensiva) e altri 46 (+1 da ieri) sono invece in isolamento domiciliare.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo i 3 casi di ieri, i positivi segnalati salgono ad oggi ed in tutto a 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 9 giorni, il totale è stato di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo 12 giorni di tregua, i covid arrivano ora a 221: 2 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 19 giorni (ed esclusi i casi dei 5 migranti accertati), il complessivo è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 6 giorni consecutivi, il totale è bloccato a 87: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 15.988.