Pittrice lametina protagonista della mostra romana “Artisti in Vetrina”

Traguardo importante per la pittrice lametina, Sabrina Gamberale protagonista della mostra “Artisti in vetrina”. Una rassegna dei talenti migliori della pittura nazionale. L'artista lametina con alcune delle sue opere è stata selezionata per una mostra presso palazzo Palazzo Ferrajoli in Piazza Colonna a Roma.

Per l'emergenza Covid-19, tuttavia, la kermesse in programma ad aprile non si è potuta svolgere ed è stata rinviata, le opere comunque sono state inserite in un catalogo edito dalla casa editrice romana Pagine e a breve sarà creato anche un apposito sito dove poter interagire con l'artista e visionare tanti altri suoi lavori.

Sabrina Gamberale vive a Lamezia Terme ed opera prevalentemente in Calabria. Pittrice, restauratrice di dipinti e affreschi. Nella pittura si esprime attraverso uno stile raffinato ed una tecnica dal tratto distintivo capace di cogliere i dettagli. Le sue opere rappresentano ambienti e forme accurate basate su interpretazioni realistiche di ciò che ci circonda. Ha effettuato numerose mostre personali e collettive, distinguendosi particolarmente per i temi trattati. Le opere selezionate dalla giuria romana sono “In Corde Terrae" 65 x 88 cm Olio su tela; “Ri-Costruire” 93 x 70 Olio su tela; e “Spiragli” 55 x74 Olio su tela.