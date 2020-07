Cambio al vertice alla Guardia di finanza in Calabria

Avvicendamento al comando della Guardia di finanza tra il generale di divisione Fabio Contini ed il generale di brigata Dario Solombrino. È successo questa mattina nella caserma “Pietro Laganà” di Catanzaro, alla presenza del comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale, generale Carmine Lopez, nonché di una rappresentanza di militari del Comando Regionale Calabria, del Reparto Tla Calabria, della Sezione dell’Associazione Finanzieri d’Italia di Catanzaro e del Consiglio di Base della Rappresentanza Militare, con una sobria cerimonia.

Contini ha rivolto, ai presenti, e a tutti i finanzieri della Calabria, parole di ringraziamento per l’intensa attività svolta e per i prestigiosi risultati raggiunti durante i suoi tre anni di comando nonché un sentito riconoscimento per il fondamentale lavoro svolto dall’organo di staff che, oltre a contribuire all’ottimale funzionamento dei Reparti, con impegno, dedizione e professionalità, ha sostenuto l’attività di indirizzo e controllo. Il Generale Solombrino, nella sua qualità di Comandante Provinciale di Catanzaro assumerà, temporaneamente, l’incarico di Comandante Regionale.

Nel proprio discorso di insediamento, ha rivolto un indirizzo di saluto al Comandante Interregionale e a Contini e ringraziato la gerarchia, assicurando il massimo impegno e determinazione. Lopez ha ringraziato Contini per il pregevole lavoro svolto in Calabria augurandogli, nel contempo, nuovi successi personali e professionali al comando delle unità speciali.