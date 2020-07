Ritrovato senza vita il corpo del 41enne scomparso da casa

È stato trovato senza vita il 41enne (F.D.M.) scomparso da casa dallo scorso lunedì (QUI). Questa mattina alle ricerche, cui hanno partecipano anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il Soccorso alpino della Guardia di finanza, è stata impiegata anche una unità cinofila specializzata dello stesso Soccorso alpino.

Il ritrovamento del cadavere è stato fatto da una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza che hanno intravisto il corpo nella scarpata al di sotto del viadotto Mazzotta, dove oggi si erano tra l’altro concentrate le attività (QUI).

Al momento le squadre intervenute stanno procedendo al recupero della salma. Alle ricerche, che si sono protratte anche nelle ore notturne sono intervenute Unità Cinofile inviate dal comando VVF di Benevento e 3 unità SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei comandi di Napoli e Avellino

Il 41enne, dipendente dell’Anas, come dicevamo era sparito lunedì mentre si recava a lavoro. Era uscito di casa come al solito con la sua auto che usava lasciare a Cosenza per recarsi poi sulla Statale 107.

Ma lunedì ha invece deciso di prendere la strada verso Lorica per poi dirigersi verso Amantea, dove però non è mai arrivato. La sua vettura è stata trovata parcheggiata all'imbocco del viadotto della Morte, nel comune di Lago, con all'interno i documenti e le chiavi dell'auto.

(ultimo aggiornamento 13:23)