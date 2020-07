Schiavonea: arrestato 36enne per detenzione illegale di arma, munizioni e droga

Dopo un inseguimento per le vie cittadine della frazione di Schiavonea, gli agenti della Polizia del Commissariato di Corigliano-Rossano, in particolare della Squadra di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato un 36enne, N.M., già noto alle forze di polizia, per porto e detenzione illegale di un fucile con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di 17 grammi di marijuana già suddivisa in dosi.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti, durante servizi di controllo, hanno intimato l’alt alla vettura condotta dal 36enne ma questi ha tentato di sfuggire al controllo ed è quindi scappato per le vie della frazione e solo dopo essersi disfatto di una grossa busta, poi recuperata, e dopo che le strade di fuga erano state bloccate da altri equipaggi della Polizia di Stato, si è fermato.

All’interno della busta gli agenti hanno trovato una carabina sovrapposta calibro otto e dieci cartucce dello stesso calibro, inoltre dal controllo è emerso che era senza patente di guida.

Una successiva perquisizione domiciliare, ha consentito alla Polizia di trovare altre 30 cartucce per carabina calibro 8, 48 cartucce per pistola calibro 22 e 17 grammi di marijuana suddivisi in 8 involucri di cellophane trasparente.

Dopo le verifiche effettuate è emerso che l’arma e il munizionamento - sequestrati - erano proventi di un furto avvenuto di recente nel comune di Cerchiara.

Il 41enne è stato arrestato e dopo le formalità di rito portato nel carcere di Castrovillari, per come disposto dal pm di turno Valentina Draetta.