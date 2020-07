Lamezia, realizzati dispositivi ad elevata tecnologia al centro protesi Inail

I tecnici del centro protesi Inail di Lamezia Terme, con il supporto del team del Centro Protesi di Vigorso di Budrio, hanno realizzato una protesi con sistema piede-caviglia a controllo elettronico ed esoscheletro riabilitativo. I dispositivi in questione sono stati consegnati nei primi mesi di attività ad assistiti della Calabria.

Avviata nello scorso mese di ottobre, a distanza di pochi mesi, l’officina ortopedica di Lamezia è operativa e fornisce protesi e ausili di qualità, in modalità di accoglienza tecnico-ambulatoriale.

“La stretta sinergia tra il Centro Protesi di Budrio e la nostra Filiale di Lamezia Terme ha lo scopo di garantire l’omogeneità dei servizi offerti a tutti gli assistiti, indipendentemente dal luogo in cui si trovano - afferma Gregorio Teti, direttore tecnico del Centro Protesi Inail e delle Filiali di Lamezia Terme e di Roma.- Il continuo lavoro di squadra tra i tecnici ortopedici della sede principale e i colleghi delle due articolazioni territoriali rappresenta un modello operativo virtuoso che utilizza l’esperienza di quasi sessant’anni di attività del Centro Inail di Budrio per integrarsi con le specifiche competenze, anche in ambito sanitario, presenti nelle due Filiali”.

“Questo ci consente di realizzare dispositivi personalizzati che hanno quale obiettivo l’efficientamento dell’autonomia nella gestione della quotidianità da parte dei nostri assistiti e delle persone con disabilità che si rivolgono a noi, intervenendo, quando ne ricorrano i presupposti clinici e funzionali, anche con l’applicazione di componenti ad elevata tecnologia , quali ad esempio ginocchi e sistemi piede-caviglia a controllo elettronico. Il modello operativo adottato garantisce che le strutture sul territorio offrano un servizio più vicino all’assistito con un’attenzione specifica nella sua presa in carico da parte della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione Inail cui fanno capo il Centro Protesi e le Filiali di Roma e Lamezia Terme”, ha concluso Teti

Alla Filiale di Lamezia Terme del Centro Protesi Inail infatti possono rivolgersi sia infortunati sul lavoro, sia persone con disabilità congenita o acquisita di natura traumatica, vascolare o oncologica assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

“Una protesi incredibile con cui posso muovermi e camminare bene: sono veramente contento- afferma F. F. F., l’infortunato che ha ricevuto la protesi di gamba per amputazione transtibiale con sistema piede-caviglia a controllo elettronico - ho trovato tanta gentilezza, cortesia e professionalità e per questo ringrazio tutto il personale che mi ha seguito: quello di Lamezia e quello di Budrio. E’ una gioia sapere di poter trovare anche qui un servizio tecnico di qualità”.

Attualmente, presso la Filiale di Lamezia il trattamento protesico viene realizzato in regime tecnico-ambulatoriale e inizia con la prima visita tecnico-sanitaria in cui l’équipe multidisciplinare composta da ingegnere, tecnico ortopedico, medico, infermiere, assistente sociale e psicologo elabora per ogni assistito un progetto personalizzato in cui sono indicati il presidio ortopedico più idoneo e i tempi di realizzazione.

Presso i reparti produttivi vengono costruite e applicate protesi e ortesi per tutti i livelli di amputazione, caratterizzate da elevata personalizzazione, tecniche di costruzione all’avanguardia, materiali innovativi in grado di ridurne il peso e migliorarne il comfort. E’ presente anche un Punto di assistenza ausili che svolge attività di consulenza, personalizzazione e fornitura di ausili tecnici per la mobilità quali carrozzine, verticalizzatori, handbike e carrozzine sportive. Gli infortunati sul lavoro, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta e su richiesta delle Sedi Inail del territorio, possono avvalersi del Servizio di riabilitazione presente al Centro Protesi Inail-Filiale di Lamezia.

“Puntiamo molto sulla competenza del personale e sulla tecnologia - conclude il direttore tecnico, Teti- in questi primi mesi qui a Lamezia, tra i vari dispositivi, abbiamo fornito anche un esoscheletro con finalità riabilitative che consente al paziente con mielolesione, quindi con paralisi degli arti inferiori, di alzarsi dalla carrozzina e di camminare per alcuni minuti con benefici per i corpo e per lo spirito. Con l’innovazione tecnologica, in raccordo con l’Area ricerca del Centro Protesi e le future collaborazioni scientifiche, anche presenti localmente sul territorio, è nostra ferma intenzione prevedere il potenziamento dell’attività del Centro Inail di Lamezia e offrire un servizio di elevato standard qualitativo agli assistiti del territorio e delle regioni più prossime che vorranno accedere presso la Filiale di Lamezia Terme”.