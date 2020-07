Elezioni Crotone, è Filippo Sestito il candidato a sindaco del comitato Magna Graecia

Il Comitato per la Provincia della Magna Graecia, dopo una serie di lunghe ed articolate interlocuzioni, ha indicato il candidato a sindaco per le amministrative di Crotone: Filippo Sestito.

Sestito, 53enne, attivista politico e dirigente associativo, è da sempre impegnato in prima linea in temi delicati come la lotta alle mafie, il ciclo dei rifiuti, l’inquinamento ambientale, la tutela dei diritti civili. È stato tra i promotori di diversi movimenti e comitati a difesa del territorio “No Europaradiso”, “Terra, Aria, Acqua e Libertà”, “Rete per la Difesa del Territorio”, Comitato Verità democrazie e partecipazione, Crotone Pulita oltre ad aver organizzato campagne contro il nucleare, per l’acqua pubblica bene comune, contro le trivellazioni.

È componente della Presidenza Nazionale dell’Arci e Responsabile Mezzogiorno Arci nazionale, nonché Direttore del Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone, animatore di molti movimenti sociali. Punto di riferimento di tantissime realtà del terzo settore provinciale e regionale.

Figura di spiccato spessore etico-morale, preparata e competente, Filippo Sestito ha aderito al Progetto Magna Graecia sin dalle prime battute. Ha creduto e crede in una visione di sviluppo del territorio diversa, di vero cambiamento e di straordinario rinnovamento per Crotone, per il Crotoniate e per l’intera area della Magna Graecia.

Personalità di estremo equilibrio ed estro, Filippo Sestito saprà rappresentare, ai vari livelli, le istanze di Crotone e dei crotoniati, restituendo credibilità e dignità a un territorio relegato a ruolo periferico e marginale dai poteri deteriori centralisti.