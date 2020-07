Notte di paura per un escursionista ferito. Recuperato da carabinieri, finanza e soccorso alpino

Notte di paura per un escursionista che, dopo aver raggiunto la cima della Mafriana, a quasi duemila metri di altitudine, nel Parco nazionale del Pollino, si è infortunato e, impossibilitato a tornare indietro, ha contattato un amico.

Immediata la richiesta di soccorso dell’uomo che ha chiamato i carabinieri forestali di Civita. I militari hanno così allertato la Stazione del Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che ha richiesto, visti i tempi lunghi di avvicinamento a piedi, l’intervento di un elicottero.

La richiesta è stata accolta dall’Aeronautica Militare che ha inviato sul posto un elicottero del 139mo AM, che una volta raggiunto Frascineto ha imbarcato un tecnico di elisoccorso.

Una squadra del Soccorso Alpino si è diretta invece a piedi lungo un sentiero per raggiungere la vetta. Poco dopo, in modalità di volo notturno, l’escursionista è stato recuperato e portato in salvo con il velivolo.

È stato poi preso in consegna dal personale del 118. Oltre ai Carabinieri Forestali presenti sul posto anche una pattuglia del Soccorso Alpino della Guardia di finanza.