Tragico scontro nel crotonese: deceduta una donna, altri due feriti

Questo mercoledì 29 di luglio si conferma purtroppo come un tragico giorno di sangue sulle strade della Calabria. Dopo l’incidente di stamani sulla statale 106, nel catanzarese, ed in cui hanno per la vita due persone (QUI), un’altra vittima si aggiunge al drammatico bilancio, ma questa volta nel crotonese.

Un sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio alla porte di Cutro, lungo la provinciale 63 che collega il capoluogo alla popolosa cittadina della provincia pitagorica. Drammatica coincidenza, anche in questo caso lo scontro è stato tra un’auto, una C3 Citroen, ed un furgone.

A perdere la vita una 56enne di Cutro che si trovava sulla vettura insieme ad altre due amiche: la prima deceduta nel sinistro e le altre due traferite nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone in codice rosso. L’autista del furgone, anch’egli di Cutro, è invece e fortunatamente rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il Suem 118 ed i Carabinieri della stazione locale.