Ubriaco infastidisce clienti di uno stabilimento balneare: arrestato dai carabinieri

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di ieri sul lungomare cittadino di Belvedere Marittimo per la presenza di un uomo che, visibilmente ubriaco, infastidiva i passanti proferendo frasi sconnesse.

Tempestivo l’intervento dei Carabinieri di Belvedere Marittimo che, giunti sul posto, hanno notato l’uomo – un 50enne residente a Sant’Agata di Esaro - stravaccato sulla sedia di uno stabilimento balneare.

Lo stesso, alla vista dei militari, dopo avere proferito frasi prive di senso logico e mostrando un coltello a serramanico, si è scagliato contro gli operatori intervenuti che prontamente sono riusciti a disarmarlo e porlo in sicurezza.

Ristabilita la calma , i Carabinieri hanno accompagnato l’uomo in caserma per gli accertamenti del caso. Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 50enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo odierna presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nel paese di residenza.