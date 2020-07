Macabra violenza per una turista sulla spiaggia di Soverato: arrestato minorenne vibonese

Una terribile vicenda ha visto protagonista nella zona turistica di Soverato, suo malgrado, una ragazza straniera di soli 22 anni che, dopo essere stata adescata d una ragazzo, sarebbe stata costretta a subire una violenza sessuale.

Il fatto risalirebbe alla nottata del 21 luglio scorso quando alla sala operativa dei Carabinieri della Compagnia di Soverato è giunta una richiesta che denunciava i macabri avvenimenti che avevano visto come vittima la donna in viaggio in Calabria con altri connazionali.

Secondo la ricostruzione eseguita dai militari dell’arma, che ritengono oggi di aver fatto luce sull’accaduto, sotto l’egida dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, emergerebbe che l’aguzzino, dopo aver conosciuto la vittima sul lungomare di Soverato, senza palesare le proprie generalità, l’avrebbe costretta, con la violenza, a subire un rapporto sessuale, provocandole anche delle lesioni.

Nella circostanza, lo stesso avrebbe anche tentato un approccio con una connazionale della vittima, intervenuta in soccorso della stessa.

I Carabinieri hanno chiuso il cerchio quando gli elementi raccolti li hanno condotti ad un 17enne, incensurato, residente nella provincia di Vibo Valentia.

In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, su richiesta della Procura locale, i militari hanno fatto scattare le manette nei confronti del giovane che è ritenuto responsabile di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e atti osceni.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso l’Istituto Penale Minorile di Catanzaro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.