Covid. Il bollettino. Calabria, tre nuovi casi dal “focolaio” di Cosenza

86 persone ancora positive al Covid19; 1.255 (+3 da ieri) quelle che dall’inizio dell’epidemia sono risultate contagiate, compresi però 38 migranti arrivati sulle coste calabresi (tra Roccella e Crotone).

È questo un primo bilancio di metà settimana, l’ultima di luglio, ed aggiornato alle 17 di oggi, sul fronte dell’andamento delle infezioni nella nostra regione.

Un bilancio che comprende gli esiti di altri 886 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (QUI) e che fa salire il totale dei test fin qui eseguiti a 116.558, 115.303 dei quali risultati negativi.

Tra martedì e mercoledì, quindi, vengono segnalati altri tre nuovo contagi da Covid, nel cosentino: si tratta in particolare di due bambini e un adulto, che sono asintomatici, e tutti riconducibili al “focolaio” che ha interessato nelle passate settimane una famiglia di origini senegalesi ma inserita da anni nella comunità bruzia (QUI).



Il consueto report della Regione Calabria, poi, evidenzia come - e per il secondo giorno consecutivo - non si registrino nemmeno altre guarigioni: fin qui sono state 1.072 nel complesso.

Fermo e fortunatamente da ben 64 giorni consecutivi il triste bilancio dei decessi: finora le vittime per o con il coronavirus, in Calabria, sono state 97.

Nei reparti ospedalieri, invece, sono al momento ed ancora assistiti tre pazienti (come ieri) mentre altri 45 (+3 da ieri) sono invece in isolamento domiciliare come asintomatici o manifestando comunque sintomi lievi.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 7 giorni, i positivi segnalati salgono ora ed in tutto a 491 e così distribuiti: 21 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui da 8 giorni, il totale è stato di 298: 1 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 12 di giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 18 giorni, il complessivo dei casi è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 5 giorni consecutivi, il totale è bloccato a 87: 2 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.335.