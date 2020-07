Memo Tour Operator racconta la Calabria agli operatori americani

Il tour operator è stato al centro del coordinamento di un webinar con Enit, l’agenzia nazionale del turismo italiano, per presentare le attrattive della regione a Tour Operator, agenzie di viaggio e stampa specializzata di America, Canada e Messico e Portorico

Presentare le punte di diamante di una regione affascinante e unica, capace di regalare emozioni, turismo esperienziale, cultura e spiritualità, gastronomia, mari, fiumi e laghi dove svolgere attività all’aperto, è stato l’azione di valorizzazione della Calabria svolta nei giorni scorsi da Memo Tour Operator.

La struttura con sede a Civita, presieduta da Gianluca Colaci, e ideatrice del portale di destinazione turistica lovesouthitaly.it infatti ha coordinato un racconto emozionale ed intimo, attrattivo e moderno, ad oltre 120 tra operatori del turismo Americano, Canadese e Messicano, giornalisti specializzati e agenzie di viaggio in collaborazione con Enit l’Agenzia Nazionale del Turismo.

Attraverso una intensa collaborazione con Caterina Orlando dell’Italian National Tourist Board la struttura di Civita ha coordinato, in una webinar che fa parte del progetto “Italia Whit Friends” voluto proprio da Enit come strumento operativo per presentare i territori italiani alla clientela potenziale estera, il racconto delle eccellenze spendibili per il turismo d’oltreoceano che guardano in direzione della esperienzialità di un viaggio nella Calabria più bella e affascinante.

Guidati dallo speaker del webinar Giuseppe Lenzo, in qualità di vice presidente di Memo Tour Operator e Dmc, si sono alternati davanti agli operatori ed i giornalisti americani, canadesi e messicani i testimonial Daniele Donnici, Destinazione Sila e Dmc dell’area Sila e Cosenza, Antonella Tarsitano di Hotel Park 108, Sergio Gimigliano, Vice Presidente del Consorzio Operatori Turistici di Diamante e Riviera dei Cedri ed ideatore del Peperoncino Jazz Festival, Miriam Pugliese, per la cooperativa Nido di Seta di San Floro, Domenico Ventrice, Sales & Revenue Manager di Mediterranean Hospitality, Franca Crudo per l’associazione Asfalantea di Zungri, Adriana Tamburi per l’agriturismo La Locanda del Parco nel Pollino.

«La nostra idea – ha dichiarato Gianluca Colaci – general manager di Memo Tour Operator – è quella di presentare la Calabria migliore, capace di emozionare e regalare ai turisti che ci sceglieranno un viaggio ricco di esperienze e conoscenze che li porti in contatto con i territori, la gastronomia, i borghi, la cultura e l’immenso patrimonio naturale che dal mare alla montagna sa offrire accoglienza di qualità, produzioni identitarie».

Un percorso che si innesta nel lavoro di racconto del Sud Italia che Memo porta avanti da tempo e si consolida nel rapporto privilegiato e sinergico con le amministrazione che fanno parte della rete collaborativa “Borghi Mediterranei”.

La prossima tappa della presentazione del Sud al resto del mondo vedrà protagonista la Basilicata che sarà oggetto del prossimo webinar con Enit nel mese di Settembre.