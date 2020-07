Il Compartimento Polfer per la Calabria, insieme ai colleghi di Locri, ha predisposto, durante lo scorso fine settimana, una serie di controlli sulla tratta Brancaleone-Bovalino, teatro negli scorsi anni di incidenti ferroviari mortali dovuti all'attraversamento dei binari-.

Sono stati così sanzionate ben cinque persone che preferivano utilizzare un varco abusivo per accedere in spiaggia e non il previsto sottopassaggio.