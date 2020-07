Isola: 31enne nominata coordinatrice comunale di Azzurro Donna di Forza Italia

Giusy Iannone

“La nomina a coordinatrice comunale di Azzurro Donna mi riempie di orgoglio, un altro tassello che si va ad aggiungere nella nostra provincia e soprattutto nel comune di Isola di Capo Rizzuto.” Lo scrive in una nota stampa Giusy Iannone, 31enne di Isola, laureata in Economia Aziendale e abilitata alla professione di Dottore Commercialista -

“Sono onorata - si legge - di ricoprire questo ruolo e ringrazio l’On. Le Polidori e la coordinatrice regionale di FI Jole Santelli per la fiducia accordatami nonché la coordinatrice regionale Maria Josè Caligiuri per aver individuato in me le caratteristiche necessarie per ricoprire questo ruolo che Svolgerò in piena armonia con la rappresentante regionale e provinciale consapevole che molto si può e deve essere fatto per il nostro territorio. Rappresentare un movimento femminile in seno ad un partito ricco di storia come Forza Italia impone una seria riflessione, mi auguro sia da sprono ed apertura per tutte le donne. Sono convinta che, unite nella ricerca e nella proposta di soluzioni, si potrà fornire un contributo concreto nel tessuto sociale e politico del nostro paese. ”